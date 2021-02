Samir Handanovic, estremo difensore e capitano dell’Inter, anche nella sfida contro la Juventus di Andrea Pirlo ha deluso e, al termine della stagione, i nerazzurri dovranno fare le giuste valutazioni in merito al rendimento dello sloveno. Ecco una lista dei possibili successori dell’ex portiere dell’Udinese



L’Inter di Antonio Conte, oltre alle riflessioni in mezzo al campo, dovrà fare delle valutazioni al termine della stagione anche in merito al futuro di Samir Handanovic, capitano della Beneamata in nerazzurro dall’estate di calciomercato del 2012. L’ex Udinese non ha finora disputato una stagione convincente e, da diverso tempo ormai, la società meneghina sta sondando diversi nomi per il ruolo di successore.

Uno di questi è in casa e risponde al nome di Radu. L’estremo difensore rumeno, che ha anche vestito la maglia del Parma, gode di grande considerazione da parte della dirigenza nerazzurra, che ha deciso di non lasciarlo andare in prestito in questa stagione.

Calciomercato Inter, non solo Radu | Due nomi in Serie A!

Oltre al profilo di Radu, un nome molto discusso è quello di Juan Musso, portierone argentino dell’Udinese. Il giovane estremo difensore sudamericano sta vivendo una stagione da protagonista e potrebbe essere il nome giusto per la Beneamata.

Discorso simile per Alessio Cragno, portiere del Cagliari di Eusebio Di Francesco. Il giocatore azzurro è pronto al salto in una big e l’Inter potrebbe anche far leva sull’ottimo rapporto con Tommaso Giulini, presidente del club sardo.