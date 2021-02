Calciomercato Inter, Rui Silva affare a zero | Niente rinnovo

L’Inter potrebbe intervenire sul prossimo calciomercato per rinnovare il parco portieri a disposizione di Antonio Conte. L’ultima novità potrebbe avere ricadute importanti sui piani nerazzurri: ecco i dettagli

Le prestazioni di Samir Handanovic non hanno dato le garanzie attese nell’ultimo periodo. Il portiere dell’Inter è stato protagonista negativo anche della partita di Coppa Italia contro la Juventus. Già negli scorsi mesi, i nerazzurri erano accostati a nuovi estremi difensori. Una nuova interessante pista potrebbe essere percorsa in Spagna. Il nome di Rui Silva, infatti, da tempo è seguito dall’Inter e potrebbe rappresentare un’ottima occasione.

Calciomercato Inter, Rui Silva si libera a zero: pista per il post Handanovic

Rui Silva ha offerto ottime prestazioni con la maglia del Granada, affermandosi come uno dei migliori portieri della Liga. Ora, però, è pronto a lasciare il club spagnolo. A confermarlo, come riporta ‘granada digital’, è il direttore sportivo Fran Sanchez: “Abbiamo provato fino all’ultimo, ma il suo rappresentante ci ha informato settimane fa che non rinnoverà. Il Granada non ha potuto avvicinarsi alle offerte degli altri club”. L’estremo difensore pare vicino al Betis, ma vedremo se l’Inter riuscirà a tornare in corsa.