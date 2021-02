Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter di Antonio Conte, anche nella sfida contro la Juventus di Andrea Pirlo non ha convinto al 100% visti i ripetuti errori sotto porta. L’ex giocatore dell’Udinese potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima finestra estiva di calciomercato, occhio alle ipotesi in Serie A



Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter di Antonio Conte, nella sfida contro la Juventus di Andrea Pirlo era chiamato a non far rimpiangere l’assenza di Romelu Lukaku, centravanti belga arrivato dal Manchester United. L’ex Udinese non ha però convinto, così come in altre occasioni in questa stagione ed ora, l’ipotesi di un addio in estate non sembra così remota.

Negli ultimi giorni di calciomercato si è parlato molto di un possibile approdo di Sanchez alla Roma di Fonseca, in uno scambio con Edin Dzeko. Il cileno potrebbe restare un obiettivo per i giallorossi anche in estate, soprattutto se l’Inter dovesse decidere di lasciarlo andare a zero volendo risparmiare sull’ingaggio di Sanchez.

Calciomercato Inter, addio Sanchez | Non solo Roma

Per il trasferimento di Sanchez attenzione non soltanto alla Roma, ma anche ad un altro club del campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando della Fiorentina di Rocco Commisso e allenata da Cesare Prandelli.

I Viola dovrebbero salutare al termine della stagione Ribery, stella francese, e potrebbero puntare proprio su Sanchez come erede dell’ex giocatore del Bayern Monaco. Il nodo è sempre quello dell’ingaggio, circa 7 milioni di euro all’anno.