Possibili brutte notizie per la Juventus: doppia beffa in arriva per il club bianconero con il Real sempre assoluto protagonista

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato così come le altre big d’Europa, come il Real Madrid. E, proprio dalla Spagna, potrebbe arrivare la doppia beffa per il club bianconero per due obiettivi di assoluto valore e seguiti a lungo dalla dirigenza torinese.

Calciomercato Juventus, Aouar più Isco: doppia beffa

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Real Madrid avrebbe avviato i primi contatti con il Lione per arrivare al talentuoso giocatore francese Houssem Aouar, accostato in estate anche alla Juventus. L’idea sarebbe quella di sostituire alla grande il centrocampista croato Modric e così Zidane avrebbe pensato così a rinforzare la rosa dei “blancos” con l’innessto suo connazionale.

Così l’idea suggestiva di Florentino Perez sarebbe quella di inserire nell’affare con il club francese anche il cartellino di Isco, ormai fuori dai piani. Per Aouar il Lione chiede sempre circa 50 milioni di euro e così con l’inserimento dell’ex Malaga servirebbero soltanto la metà come cash.

Possibile doppia beffa in arrivo per la Juventus, che è sempre alla ricerca di profili interessanti da regalare ad Andrea Pirlo anche in ottica futura.