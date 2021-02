Adrien Rabiot resta tra i calciatori maggiormente sotto osservazione in vista della prossima estate. Non è da escludere che diventi pedina di scambio con l’Arsenal

In casa Juventus c’è chi come Adrien Rabiot va a caccia di una continuità di rendimento mai palesata nell’ultimo anno e mezzo. Dal suo approdo in bianconero infatti il francese è apparso come un oggetto misterioso capace di esprimere il proprio potenziale solamente a tratti. 25 presenze con un gol e un assist fin qui per l’ex PSG in stagione che la scorsa estate era stato persino accostato ad una possibile cessione. Rabiot è sotto la lente di ingrandimento della dirigenza juventina che dovrà valutarne eventuali progressi in vista poi della sessione estiva di trasferimenti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

