Calciomercato Juventus, ipotesi rinnovo per Cristiano Ronaldo | Ecco pro e contro

In casa Juventus torna a parlare di rinnovo per Cristiano Ronaldo: ecco pro e contro di un eventuale prolungamento. L’analisi

Tiene banco in casa Juve anche la situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. Nelle scorse settimane, e di nuovo nelle ultime ore, si è infatti tornato a parlare del possibile rinnovo dell'attaccante portoghese. Il cinque volte Pallone d'Oro compirà domani 36 anni, e ha un contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2022. Ecco pro e contro di un eventuale prolungamento: l'analisi.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cristiano Ronaldo | L’analisi di pro e contro

22 gol e 3 assist in 23 presenze stagionali: i numeri sono, come al solito, tutti dalla parte dell’ex Real Madrid. Anche quest’anno CR7 sta confermando medie spaventose, che dal punto di vista dei gol lasciano pochi dubbi su un eventuale rinnovo. Il portoghese fa ancora la differenza ed è il primo trascinatore della squadra di Pirlo.

Tuttavia, nelle ultime settimane Ronaldo è apparso sottotono e soprattutto avulso dal gioco dei bianconeri. C’è chi parla del consueto calo prima della Champions League, e in questo senso decisivi saranno i prossimi mesi con il ritorno della fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea. Molto dell’eventuale rinnovo del portoghese dipenderà infatti dalla Champions: in caso di nuovo fallimento, per la terza stagione consecutiva, la trattativa prenderà inevitabilmente tutta un’altra piega.

Infine, in caso di prolungamento almeno fino al 2023, il giocatore alla nuova scadenza del contratto avrà 38 anni già compiuti. Senza dimenticare il mostruoso ingaggio che percepisce, da 30 milioni di euro netti l’anno. Altro nodo, questo, assolutamente da non sottovalutare in sede di trattativa considerata la situazione economica attuale. Il futuro di Cristiano Ronaldo, insomma, è ancora tutto da scrivere.