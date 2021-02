In attesa di capire il futuro di Chiellini e Demiral, la Juventus monitora altri profili per la difesa: spunta un’occasione dalla Spagna

La Juventus non perde di vista il calciomercato. Anche a causa di una stagione, fino ad ora, non ad altissimo livello, la società bianconera continua a monitorare possibili nomi per rinforzare la propria rosa. Uno dei reparti su cui sarà maggiormente necessario intervenire è la difesa, vista l’età avanzata di Bonucci e Chiellini e l’incertezza riguardo al futuro di Demiral. Per quanto riguarda il reparto difensivo, inoltre, ci sarebbe una possibile occasione dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, occasione Diego Carlos per la difesa

La Juventus è in cerca di cambiamenti sul mercato per la prossima stagione. Modifiche che dovrebbero riguardare tutta la rosa, in particolare la difesa, reparto da ‘svecchiare’. Secondo quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, ci sarebbe una possibile occasione per i bianconeri dalla Liga: si tratta di Diego Carlos, difensore in forza al Siviglia, che ha una clausola di rescissione fissata a 75 milioni di euro, ma potrebbe partire per una cifra vicina ai 50 milioni.

Il club andaluso, dopo il ritorno di Monchi, sta ottenendo risultati molto importanti in questa stagione e diversi top club hanno messo gli occhi sui suoi gioielli di punta. Uno di questi è sicuramente il brasiliano, che potrebbe lasciare il suo attuale club in estate per compiere il salto di qualità nella sua carriera.

Il 27enne è stato già cercato da grandi squadre quali Liverpool, Manchester United, Manchester City e Real Madrid. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe entrare nella lista delle pretendenti, in attesa di capire il futuro di Chiellini (possibile ritiro a fine stagione a causa dei numerosi problemi fisici) e Demiral. Per il turco Paratici ha sempre respinto le offerte, ma la situazione potrebbe cambiare in base al suo rendimento e allo spazio che riuscirà a ritagliarsi nello scacchiere di Pirlo fino a fino stagione. La valutazione dell’ex Sassuolo si aggira sui 35-40 milioni di euro.

E.T.