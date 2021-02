L’avventura di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid potrebbe finire entro l’anno e il club di Florentino Perez si sta guardando intorno, tra i papabili Massimiliano Allegri

La storia d’amore tra Zinedine Zidane e il Real Madrid finirà presto, o per lo meno, si concluderà con la fine del campionato. Quest’ultima (e seconda avventura) sulla panchina dei Blancos, per il francese, infatti, pare abbia scontentato il suo presidente Florentino Perez, che è pronto per trovare un sostituto all’altezza nella finestra estiva del calciomercato.

Calciomercato Real Madrid, per il dopo Zidane c’è Allegri | Le ultime

È dunque iniziato il toto nomi per trovare l’uomo che prenderà il posto del vicecampione del mondo 2006 alla guida del Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Cadena Ser’, tra i favoriti c’è anche Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan, e al centro dell’interesse della Roma nelle ultime giornate di fuoco dei giallorossi per sostituire un non convincente Paulo Fonseca.

In pole position, nonostante l’ipotesi dell’italiano, che non allena da quando ha lasciato i bianconeri nel 2019, c’è una vecchia conoscenza dei madrileni: l’ex bomber Raul. Vincitore di tre Champions League con i Merengues, l’ex attaccante ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili del Real, per poi essere mandato al Real Madrid Castilla, con cui sta facendo molto bene. Questo e la tifoseria dalla sua parte, che continua ad amarlo, sarebbero i fattori determinanti per riportare Raul alla guida della prima squadra.