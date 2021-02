Dichiarazioni di Urbano Cairo sulla campagna acquisti del Torino e sul futuro del Gallo Belotti

Urbano Cairo si è espresso in merito agli interventi di mercato in questa sessione di gennaio del suo Torino. Due rinforzi importanti come Sanabria e Mandragora che dovranno portare qualcosa in più ad una squadra in difficoltà.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, Raiola blocca il rinnovo | Le ultime

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Handanovic delude | Chi sarà il suo successore

Dalle dichiarazioni del patron granata, raccolte dall’inviato di calciomercato.it, a margine dell’assemblea di Lega, si evince soddisfazione per la campagna acquisti, acquisti che però dovranno rispondere sulla campo. Cairo ha poi parlato di Andrea Belotti: “E’ con noi ormai da 5 anni, è il leader del gruppo, è il capitano e con lui c’è un ottimo rapporto. Da parte nostra c’è tutta la volontà di continuare con lui, è chiaro che in primis lui deve essere convinto e motivato, noi poi ovviamente faremo il nostro dal punto di vista economico senza dubbio”.