Neanche il tempo di rifiatare dopo la sconfitta contro la Juventus nell’andata di semifinale di Coppa Italia, l’Inter sarà di nuovo in campo venerdì contro la Fiorentina. Le scelte di Conte

La sconfitta contro la Juventus nell’andata di semifinale di Coppa Italia a San Siro non è ancora archiviata del tutto, ma l’Inter è già pronta per la sfida contro la Fiorentina, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, al Franchi di Firenze. Intanto, le ultime notizie vedono una nuova offerta per i Suning.

Fiorentina-Inter, Conte non rinuncia a Barella e Brozovic | Le ultime

Tre i giocatori diffidati per Antonio Conte: Alessandro Bastoni, Niccolò Barella e Brozovic, tutti scenderanno in campo contro la Fiorentina del mister Cesare Prandelli, nonostante nella prossima gara di campionato l’Inter debba ospitare la Lazio di Simone Inzaghi, che viene da un ottimo periodo di forma.

In difesa, rientra Danilo D’Ambrosio che comunque sarà in panchina per lasciare spazio a Skriniar, De Vrij e il giovane Bastoni, appunto. In attacco, torna invece Romelu Lukaku, che non era presente nella partita contro la Juventus perché squalificato. Assieme all’attaccante belga, ci sarà invece l’argentino Lautaro Martinez.

Fiorentina-Inter, le scelte obbligate di Prandelli | La probabile formazione

Prandelli, invece, dovrà rinunciare ai titolarissimi Castrovilli e Milenkovic, espulsi nella precedente gara pareggiata contro il Torino e quindi squalificati. Per sostituire i due, il tecnico sta pensando a Martinez Quarta e uno a scelta tra Pulgar e Borja Valero. Potrà fare il suo esordio in Serie A anche il neoacquisto russo Kokorin, che però partirà solo dalla panchina.

M.P.