L’Ajax dovrà fare i conti con un grave problema: squalificato per dodici mesi a causa di un caso doping, ecco le motivazioni

Ancora problemi in casa Ajax. Pochi minuti fa il club olandese ha annunciato la squalifica del portiere Andre Onana, visto che è risultato positivo ad un controllo antidoping tre mesi fa. La squalifica varrà per tutte le competizioni, ma l’Ajax ha già svelato che presenterà ricorso visto che c’è un disguido con un medicinale prescritto per la moglie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio all’attaccante | Ma resta in Serie A!

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021