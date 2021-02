Inter, l'ex duro contro Handanovic | "Giocatore finito"

Il futuro di Samir Handanovic è in bilico, anche per le prestazioni non proprio eccelse delle ultime settimane

Il portiere è forse il ruolo da ricoprire più difficile in una squadra di calcio. Quando fa buone prestazioni è elogiato da tutti, quando sbaglia dev’essere ceduto. E’ un po’ il riassunto di ciò che sta accadendo a Samir Handanovic, portiere dell’Inter protagonista di un’uscita maldestra -per usare un eufemismo- contro la Juventus in Coppa Italia. Arrivato quasi a 37 anni, il serbo sembra sul viale del tramonto. E a tal proposito è intervenuto Sebastian Frey, proprio un ex portiere. dei nerazzurri.

Handanovic-Inter, parla Frey: “E’ arrivato alla fine”

Sebastian Frey, ex portiere, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Libero’ soffermandosi anche su Samir Handanovic: “Il portiere è un ruolo ingrato, appena sei meno performante piovono critiche. Ma effettivamente vedo che Handanovic, a livello fisico e psicologico, sia arrivato alla fine. Credo che l’Inter in estate punterà su un nuovo portiere titolare, anche se finirà la stagione con onore“. Parole chiare, che mettono la parola fine alla carriera del serbo in maglia nerazzurra.

Frey si è poi soffermato sul post-Handanovic: “Mi piacciono sia Musso, sia Cragno. Ma credo che l’argentino sia un portiere più pronto per essere titolare a Milano, anche per l’esperienza maturata con la nazionale argentina. Cragno ha qualità da Inter, ma potrebbe sentire di più la pressione“.