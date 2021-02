Calciomercato Juventus, si allontana Benzema | Pista Lione

Il futuro di un big potrebbe cambiare repentinamente nel prossimo calciomercato: la Juventus si allontana dal colpo. Di seguito tutte le ultime novità e gli aggiornamenti sul suo futuro

Il nome di Karim Benzema scalda per qualità tecniche, mentalità vincente e gol. L’attaccante francese rappresenta un profilo importante per la Juventus che è stata accostata con forza al francese anche nelle ultime settimane. La punta rappresenta un calciatore ideale per esaltare anche le caratteristiche di Cristiano Ronaldo che con lui ha fatto molto bene anche al Real Madrid. Ora, però, il suo futuro potrebbe sempre più allontanarsi dai bianconeri: ecco gli ultimi sviluppi.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio da urlo | Maxi affare in Serie A

Calciomercato Juventus, Benzema verso il Lione: sfuma la pista bianconera

Il futuro del francese potrebbe essere nuovamente in patria. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, infatti, la punta sembra disposta a valutare concretamente la possibilità Lione. Il Real Madrid sembra, infatti, voler effettuare un grande colpo in attacco e Benzema non ha intenzione di ricoprire un ruolo di secondo piano. Aulas, secondo le voci dalla Spagna, avrebbe praticamente convinto il francese: la Juventus ora passa nettamente in secondo piano per l’attaccante.