Divorzio annunciato tra il Real Madrid e Marcelo: occasione ghiotta per la Juventus a giugno

La partenza di Marcelo nella prossima stagione è ormai praticamente certa. La sua avventura al Real Madrid sembra essere arrivata ai titoli di coda e il divorzio con la società è ormai annunciato. Dopo essere stato una colonna portante del Real di Zinedine Zidane che ha dominato in Spagna e in Europa, per il club e per il francese non è più intoccabile, così come tanti veterani della vecchia guardia, tanto da destare l’insoddisfazione dell’ambiente per la cessione di Theo Hernandez che avrebbe potuto rappresentare il futuro dei blancos sulla corsia di sinistra, proprio come erede di Marcelo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, osservato speciale in casa Roma! Tutti i dettagli

Il club spagnolo sta cercando di liberarsi del brasiliano e del suo pesante ingaggio e ha dichiarato che Marcelo è in vendita, come riportato dal ‘Chiringuito’ in queste ore. Il Real Madrid vuole iniziare un nuovo ciclo, ringiovanendo la rosa e Marcelo non è più al centro del progetto di Florentino Perez. Il terzino brasiliano andrà in scadenza nel 2022 ed è sul mercato: a giugno potrà cambiare maglia.

Calciomercato Juventus, Marcelo libero a giugno | Occasione ghiotta

Ovviamente in pole position su Marcelo c’è la Juventus che da tempo sogna di portare il madridista a Torino, come fece con Cristiano Ronaldo che potrebbe convincere l’amico a trasferirsi in bianconero. Ci sarebbe addirittura un pre-accordo della Juventus con il calciatore che garantirebbe il suo arrivo in estate, strappandolo alla concorrenza dei top club europei.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, rispunta il nome di Sarri | Subito beffa alla Juventus

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio da urlo | Maxi affare in Serie A

L’ingaggio del brasiliano è piuttosto elevato, ben 11,5 milioni di euro l’anno che lo rendono il secondo calciatore più pagato del Real. Dopo 14 anni con la maglia dei blancos cucita addoso, la storia d’amore tra Marcelo e il Real Madrid è giunta al termine e la Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo e realizzare il sogno di portarlo in Italia, nonostante i suoi 32 anni.