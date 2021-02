Calciomercato Juventus, osservato speciale in casa Roma! Tutti i dettagli

La Juventus monitora la situazione di Henrikh Mkhitaryan, che è assistito da Mino Raiola. Le ultime sul rinnovo con la Roma

È già vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo. Domani, alle ore 18, i bianconeri ospiteranno la Roma per aprire un ciclo di fuoco, e con ogni probabilità decisivo, contro giallorossi, Inter in Coppa Italia, Napoli e Porto in Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni riceveranno una Roma reduce dal caso Dzeko, e con Villar e Mkhitaryan su tutti in vetrina. Anche il fantasista armeno potrebbe essere un osservato speciale nella partita di domani: tutti i dettagli e le ultime sul rinnovo con i giallorossi.

Juventus-Roma, Mkhitaryan osservato speciale: le ultime sul rinnovo con i giallorossi

Il rinnovo con i giallorossi fino al 2022 è già scattato automaticamente alla 25esima presenza. Tuttavia, il giocatore ha una contro-opzione e può decidere se accettare o meno. Oggi ‘Il Messaggero’ riferisce inoltre di una frenata nella trattativa con Raiola, agente dell’ex Arsenal, anche in seguito alla questione legata al prolungamento di Calafiori (commissione decurtata).

Il prolungamento dell’armeno, insomma, è in stand-by e il potente procuratore prende tempo. In questo contesto, la Juve potrebbe dunque monitorare con attenzione la situazione, pronta ad inserirsi in caso di – ad oggi da escludere – rottura con i giallorossi. Mkhitaryan, infatti, vuole proseguire con la Roma, e viceversa il club capitolino ha tutte le intenzioni di rinnovare il contratto del 32enne. Vi terremo aggiornati.