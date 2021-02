Wojciech Szczesny, estremo difensore della Juventus di Andrea Pirlo, è in stato di grazia con i bianconeri. Il portiere polacco è ormai fra i top in Europa tanto da attrarre le mire anche di top club come il Bayern Monaco, che potrebbe offrire uno scambio per ottenere il cartellino dell’ex Roma ed Arsenal



La stagione di Wojciech Szczesny con la maglia della Juventus è forse la migliore per rendimento della carriera dell’estremo difensore polacco. L’ex giocatore di Arsenal e Roma si è infatti messo in mostra per diversi interventi miracolosi diventando una certezza assoluta della retroguardia della squadra allenata da Andrea Pirlo.

Il classe 1990 viene valutato dalla Juventus almeno 35 milioni di euro ed ha un contratto con il club bianconero fino al 2024, avendo rinnovato i termini esattamente un anno solare fa. Su di lui, occhio all’interesse del Bayern Monaco, a caccia di un sostituto di Manuel Neuer, fra i migliori estremi difensori dell’ultimo decennio.

Calciomercato Juventus, scambio col Bayern per Szczesny

Il Bayern Monaco, per arrivare al cartellino di Wojciech Szczensy potrebbe mettere sul piatto il profilo di Alexander Nubel, estremo difensore arrivato dallo Schalke 04. Nonostante in patria si parlasse del classe 1996 come successore di Neuer, i bavaresi potrebbero privarsi dell’originario di Paderborn, valutato circa 15/20 milioni di euro.

Non solo, il Bayern Monaco potrebbe anche aggiungere un conguaglio economico per portare la Juventus ad accettare l’offerta. La cifra si aggirerebbe sui 15 milioni di euro, per compensare l’effettivo valore di mercato di Szczesny.