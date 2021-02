Calciomercato Milan, Hazard può tornare al Chelsea | Maldini su Ziyech

Il Milan fiuta un grande colpo sul calciomercato in un intreccio che potrebbe riguardare anche Eden Hazard. Di seguito tutte le ultime novità

Il Milan potrebbe rinforzare la sua rosa con un grande colpo proveniente dalla Premier League. Un intreccio di mercato che riguarderebbe tre campionati potrebbe portare un nome di grande talento nel campionato italiano e a vestire la maglia rossonera. Stiamo parlando di Hakim Ziyech. Il trequartista ex Ajax potrebbe lasciare la Premier e approdare nella nostra Serie A. Di seguito tutti i dettagli.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, obiettivo Milenkovic | Insidia inglese

Calciomercato Milan, Hazard ‘libera’ Ziyech: possibile assalto con la Champions

Da monitorare con grande attenzione il futuro di Eden Hazard. Anche a causa dei tanti infortuni, il belga non sta offrendo le prestazioni attese con la maglia del Real Madrid. Per questo motivo, secondo quanto riporta ‘defensa central’, un’opzione concreta potrebbe essere il suo ritorno al Chelsea, dove ha espresso le migliori prestazioni in carriera. Il suo prezzo di trasferimento potrebbe essere di circa di 50-55 milioni di euro. Quest’operazione libererebbe Ziyech per il Milan che ne farebbe il suo colpo dopo la qualificazione in Champions League: la sua valutazione sarebbe di 35-40 milioni.