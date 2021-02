Calciomercato Milan, Thauvin non rinnova | Occasione a giugno

Il trequartista francese del Marsiglia non rinnoverà il contratto in scadenza: occasione ghiotta per il Milan a giugno

Il Milan lavora già in chiave calciomercato per la prossima stagione e in cima alla lista di Maldini c’è Florian Thauvin, obiettivo seguito anche in estate. Il francese del Marsiglia è un profilo che stuzzica molto Stefano Pioli e la società e a giugno potrebbe diventare una pista davvero calda. L’ala francese continua a non passare inosservato, 7 gol e 7 assist in 21 partite di campionato in Ligue 1.

Secondo le notizie riportate da ‘Tuttosport’, Thauvin, che a giungo andrà in scadenza con l’Olympique Marsiglia, non ha intenzione di rinnovare e in estate potrebbe davvero lasciare la Francia. Da quello che filtra il calciatore classe ’93 sarebbe anche disposto ad abbassare la sua richiesta di ingaggio di 3,5 milioni per vestire rossonero.

Per il Milan l’operazione sarebbe conveniente perchè Thauvin, non rinnovando, arriverebbe a parametro zero, ma oltre alla valutazione sulle spese dell’ingaggio, il Milan dovrebbe affrontare una spesa che riguarda le commissioni per l’entourage del giocatore. La società valuta i pro e i contro della possibile operazione di mercato.

A fronte delle diverse cessioni che potrebbero arrivare a giugno, tra cui la probabile partenza di Castillejo, il Milan sta seriamente valutando la possibilità di portarsi avanti nella trattativa per Thauvin, per strapparlo alla concorrenza europea e per rinforzare la rosa con un calciatore di caratura internazionale. La volontà del francese di vestire rossonero potrebbe fare davvero la differenza.