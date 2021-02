Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha subito un brutto episodio mentre passeggiava coi due suoi cagnolini

Disavventura per il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Il dirigente albanese, mentre passeggiava nei dintorni della sua residenza coi due suoi cagnolini, è stato aggredito da un cane di razza pitbull, che presumibilmente ha scavalcato una recinsione. Il fatto è successo all’Olgiata, dove risiede il ds con la famiglia. Il Consorzio Olgiata ha anche diramato un comunicato ufficiale: “La Vigilanza, prontamente intervenuta sul posto, ha potuto solo limitare i danni, come da rapporto agli uffici. Il Consorziato riferisce che proporrà azione civile e penale per l’accaduto, ed il Consorzio si attiverà, a sua volta, presso ogni sede a tutela dell’intera comunità gravemente turbata da detto episodio, costituendosi anche parte civile nel procedimento penale”.