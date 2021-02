Il Napoli perde un titolare in vista dei prossimi impegni di campionato: dopo Ghoulam, un altro giocatore è risultato positivo al Coronavirus. Il comunicato del club

Il Napoli dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly per almeno due settimane. Il difensore senegalese è risultato infatti positivo al Coronavirus e dovrà scontare il periodo di quarantena in attesa della negativizzazione. Un duro colpo per Rino Gattuso, che in mattinata era stato raggiunto dalla notizia della positività al Covid-19 anche di Ghoulam. I partenopei perdono così due elementi della retroguardia, in un momento in cui il calendario degli impegni è molto fitto.

Napoli, Koulibaly positivo al Coronavirus: il comunicato

Come si legge nella nota ufficiale del Napoli, “Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Gattuso potrà però contare sul pieno recupero di Fabian Ruiz, negativizzatosi al virus. Koulibaly e Ghoulam, invece, salteranno i prossimi impegni del Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio da urlo! | Maxi affare in Serie A

I due difensori saranno sicuramente indisponibili per la partita contro il Genoa, in programma il 6 febbraio a Marassi. Molto probabilmente Koulibaly salterà anche il match di martedì prossimo con l’Atalanta, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e sarà out anche per Napoli-Juventus. Una brutta tegola per Gattuso.