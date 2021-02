Nuovo obiettivo per giugno in casa Inter: centrocampista brasiliano che milita in Francia. nerazzurri pensano a due contropartite tecniche

L’Inter non ha messo a segno nessun colpo nel calciomercato di gennaio, come ribadito più volte dalla società. Non sono arrivate entrate ma neppure cessioni, come magari ci si aspettava per Christian Eriksen che invece ha riacquistato un pizzico di credibilità nelle gerarchie di Antonio Conte. I nerazzurri, però, pianificano il futuro in vista della prossima sessione di calciomercato.

Da tempo l’Inter monitora diversi calciatori, in particolare Bruno Guimaraes, centrocampista brasiliano classe ’97 del Lione. Le sue caratteristiche sono considerate ideali per il gioco di Antonio Conte e inoltre rappresenterebbe un investimento non solo per il presente ma anche per il futuro del club. Il calciatore è arrivato quest’anno in Francia dall’Atletico Panaense che lo ha sottratto alla concorrenza dell’Atletico Madrid. Adesso tante squadre lo hanno notato.

Calciomercato Inter, soldi e due giocatori per Bruno Guimaraes

L’ostacolo principale alla buona riuscita dell’operazione è il costo del cartellino del calciatore. Bruno Guimaraes viene valutato circa 45 milioni dal Lione, cifra piuttosto elevata, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche e finanziarie del club nerazzurro. L’Inter sta già cominciando a lavorarci, per provare ad arrivare pronta a giugno quando la concorrenza aumenterà notevolmente.

L’opzione che potrebbe mettere sul piatto l’Inter è quella di una parte cash più delle contropartite tecniche. La società starebbe pensando di inserire nell’operazione Matias Vecino e Ivan Perisic, due rinforzi che potrebbero convincere il Lione. Anche la Juventus ha messo gli occhi sul giovane centrocampista brasiliano e potrebbe dar fastidio proprio all’Inter nella prossima sessione di mercato.