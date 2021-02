Non è un momento semplice quello dell’Inter, che può anche far partire calciatori fondamentali: ci pensa Raiola

È una stagione ricca di alti e bassi fin qui quella dell’Inter, che sta cercando la soluzione per rialzarsi in maniera definitiva attraverso il raggiungimento dei risultati positivi tramite anche prestazioni convincenti. I nerazzurri sono attualmente in vetta alla classifica grazie al successo di ieri contro la Fiorentina ma c’è ancora da attendere la gara del Milan.

I rossoneri infatti saranno impegnati domani contro il Crotone e vincendo scavalcherebbero nuovamente la compagine allenata da Antonio Conte e si riprenderebbero la prima posizione. Martedì poi per l’Inter ci sarà il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, nella quale bisognerà ribaltare la sconfitta per 1-2 rimediata a ‘San Siro’.

Calciomercato Inter, problemi finanziari: Raiola può mandare De Vrij alla Juventus

La compagine nerazzurra è concentrata sul campo mentre dall’esterno continua ad esserci qualche problema di troppo relativo alla questione economica. La società infatti non sembra più essere solida come qualche mese fa e per questo non si possono escludere partenze importanti.

La situazione attuale ha frenato anche alcuni rinnovi, compreso quello di De Vrij, che potrebbe mettere in agitazione l’agente Mino Raiola che può anche pensare a una nuova destinazione. Il procuratore potrebbe offrirlo alla Juventus visto che i bianconeri cercano un difensore per la prossima stagione.

Il suo valore si aggira intorno ai 50 milioni di euro e rappresenterebbe una maxi plusvalenza visto che i nerazzurri lo hanno acquistato a parametro zero.