Si torna a parlare di un possibile addio di Paratici alla Juventus. L’attuale Managing Director bianconero ha ancora il contratto in scadenza nel prossimo giugno

Il ‘Corriere Torino’ ha riacceso il dibattito circa il possibile addio di Paratici alla Juventus dopo quasi undici stagioni, dopo soprattutto nove scudetti, coppe varie e due finali di Champions. L’argomento non è fuffa post-calciomercato, visto che l’attuale Managing Director bianconero è ancora in scadenza di contratto. I maligni, ma anche chi conosce un po’ Andrea Agnelli sostengono che difficilmente gli verrà rinnovato, che insomma c’è profumo o puzza (dipende dai punti di vista, per molti tifosi profumo) di addio dato che il presidente sarebbe insoddisfatto del suo lavoro nell’ultimo anno e mezzo, ovvero da quando ha preso in sostanza il posto di Marotta, nonché della gestione della faccenda Suarez.

Ancora giovanissimo per essere un dirigente, a luglio compierà ‘solo’ 49 anni, Paratici potrebbe emigrare in Inghilterra dove a quanto pare vanta diversi estimatori. Uno su tutti, il Manchester United nel quale milita il grande ex bianconero Paul Pogba. Con la sua competenza, che nonostante i tanti errori nell’ultimo periodo resta indiscutibile, il classe ’72 nato a Borgonovo Val Tidone potrebbe permettere ai ‘Red Devils’ di completarsi nel miglior modo possibile dal punto di vista dell’organico tornando definitivamente una squadra di primissima fascia sia in Premier che a livello internazionale. A Manchester può pensare di portare uno dei giocatori che più ha voluto di recente far traslocare a Torino: vale a dire Houssem Aouar, centrocampista offensivo in forza al Lione e tutt’ora obiettivo della Juve.

Nel mirino pure del Real Madrid, il classe ’96 di origine algerine ha una valutazione di circa 55 milioni di euro. Gli ottimi rapporti tra Aulas e lo United potrebbero favorire lo ‘sgarbo’ di Paratici all’ex.

