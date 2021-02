Calciomercato Juventus, futuro Paratici | Suggestione in Serie A

La Juventus deve fare attente valutazioni su Fabio Paratici: ecco le suggestioni per il futuro visto il contratto in scadenza del ds

Non sono ancora chiare alcune situazioni in casa Juventus. Non solo per quanto riguarda il campo, ma anche sull’aspetto societario. Infatti, il futuro di Fabio Paratici, direttore sportivo, è ancora in bilico dato che ha il contratto in scadenza a fine stagione e non ha ancora rinnovato. Non bisogna escludere scelte forti del club bianconero, che tra l’altro hanno caratterizzato la politica di Agnelli e ha portato tanti successi.

Juventus, i nomi del dopo Paratici

Siccome Fabio Paratici sembra in bilico, la Juventus deve pensare a programmare il futuro. Lo ha già fatto sul campo con l’ingaggio di Andrea Pirlo, e ora bisogna farlo anche dal punto di vista dirigenziale. Il ds potrebbe restare, ma in caso di addio sono diverse le proposte valutate.

Uno di questi è Gianluca Petrachi, direttore sportivo attualmente senza squadra. Nel suo passato è già stato a Torino, sponda granata e da tempo vorrebbe approdare alla Juventus anche se è in buoni rapporti con Paratici. Ma non solo. Un’altra suggestione è quella legata a Igli Tare, ds che da anni fa le fortune della Lazio. Ha preso giocatori poi rivelatisi dei top player come Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Ed è anche sponsorizzato da Jorge Mendes, in buoni rapporti con la Juve. Insomma, le idee per il futuro ci sono.