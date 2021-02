La Juventus non vuole perdere di vista le occasioni di calciomercato e osserva la situazione di Paul Pogba: colpo possibile

È una stagione particolare per la Juventus, che sta provando a rialzarsi dopo un avvio difficile mentre la società continua a lavorare per provare a rinforzare la rosa. Nel mirino dei bianconeri continua ad esserci Paul Pogba, che non sembra essere blindato dal Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi scambio e Juve ko | I dettagli

A confermarlo è il tecnico Solskjaer in conferenza stampa: “In questa squadra nessuno ha garantito il posto, stiamo facendo la stessa pianificazione e preparazione ma ovviamente la pandemia ha cambiato tutto, questa situazione potrebbe anche influenzare le nostre mosse”.

In caso di addio di Pogba, la Juventus potrebbe farsi avanti per cercare il colpo a centrocampo: il contratto del francese scade a giugno 2021.