Arrivano le parole di Simone Inzaghi riguardo il suo futuro alla Lazio: annuncio sul rinnovo del contratto attualmente in scadenza

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Cagliari. Inevitabile soffermarsi sul suo futuro, visto che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Inzaghi ha parlato proprio del suo rinnovo: “Mi sono incontrato con il presidente Lotito, è stato un incontro positivo da entrambe le parti. Siamo molto avanti, sono contento perché tutti sanno cosa significa per me questo club e questa maglia. Lo rivedrò oggi“. L’allenatore biancoceleste in passato è stato anche accostato alla Juventus.