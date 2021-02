Calciomercato Roma, nuova indiscrezione su Allegri | Il retroscena

Il futuro di Massimiliano Allegri sarebbe potuto essere alla Roma. L’ultima indiscrezione evidenzia la possibile pista giallorossa per il tecnico: ecco il retroscena sul calciomercato

Il caos scoppiato in casa Roma nelle scorse settimane ha movimentato l’intero calciomercato. La sconfitta dei giallorossi nel derby contro la Lazio, il caso legato alle sei sostituzioni in Coppa Italia e l’ammutinamento della squadra a Paulo Fonseca hanno messo in forte dubbio la posizione del tecnico. Per sostituirlo, si è fatto anche il nome di Massimiliano Allegri: ecco l’ultimo retroscena.

Calciomercato Roma, il retroscena su Allegri e la panchina di Fonseca

Lo snodo cruciale per la panchina giallorossa è stata la partita contro lo Spezia in campionato. La vittoria in quel turno ha salvato Fonseca, ma viceversa avrebbe potuto portate l’arrivo di Allegri. Ne ha parlato il giornalista di ‘Sky’, Gianluca Di Marzio a ‘Radio Radio’: “Ora non succederà niente sul fronte Allegri. Era un discorso che poteva avere degli sviluppi prima di Roma-Spezia, quando Fonseca si è giocato la panchina dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Poi non ci sono stati altri sviluppi. Per il futuro ci sarà il tempo per valutare la situazione“.

Sulla possibilità De Zerbi rivela: “E’ stato lui a dire di no alla Roma. Non ha fretta di allenare un grande club e soprattutto lo vuole soltanto a determinate condizioni e vuole giocatori con caratteristiche giuste per il suo tipo di calcio”.