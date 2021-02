Si è concluso il big match Juventus-Roma andato in scena all’Allianz Stadium e valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A

Continua a suon di vittorie la risalita della Juventus. All”Allianz Stadium’ Chiellini e compagni si impongono su una buona Roma sorpassando proprio i giallorossi al terzo posto. Cristiano Ronaldo al dodicesimo e l’autorete di Ibanez a un quarto d’ora dal fischio finale regalano altri tre punti a Pirlo, a meno cinque punti (con una gara in meno) dal primo posto occupato dall’Inter, in attesa naturalmente di Milan-Crotone in programma domani pomeriggio al ‘Meazza’.

JUVENTUS-ROMA 2-0

12′ Ronaldo, 69′ aut.Ibanez

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 47; Milan 46; Juventus 42, Roma** 40; Napoli*, Lazio e Atalanta** 37; Sassuolo** 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Udinese, Spezia** e Genoa 21; Bologna 20; Torino** 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più