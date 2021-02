Stefano Pioli ha annunciato un’assenza decisamente pesante nella prossima partita di Serie A tra Milan e Crotone. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa



Sembrava prossimo il rientro di Ismael Bennacer. Il centrocampista, però, non si è allenato con la squadra e a sorpresa non dovrebbe esserci nella prossima partita tra Milan e Crotone. Ecco le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa: “Ha avuto un inizio di bronchite e un po’ di febbre non si è allenato, è tutta da valutare la sua presenza per domani”.

Su Hakan Calhanoglu dice: “Ha avuto sintomi lui e magari qualcosa gli porta via e valuterò. Bene riaverlo con noi, con caratteristiche uniche, poi deciderò se schierarlo dall’inizio”.