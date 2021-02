L’Inter avrebbe individuato il rinforzo a centrocampo: viene dalla Spagna e la società pensa ad intavolare un possibile scambio

L’Inter continua ad osservare attentamente temi riguardanti il calciomercato. Il tecnico Conte vorrebbe puntellare la rosa e ha chiesto, da tempo, un rinforzo per la mediana. La società avrebbe individuato un profilo idoneo dal campionato spagnolo e starebbe studiando la mossa migliore per tentare eventualmente l’affondo. È possibile cerchi, inoltre, di intavolare uno scambio.

Calciomercato Inter, occhi su Gudelj del Siviglia

Il Siviglia sta facendo vedere cose importanti in questa stagione. La squadra, inevitabilmente, ha attratto l’interesse dei grandi club per quanto riguarda i suoi elementi di spicco. Tra questi c’è sicuramente Nemanja Gudelj, pezzo chiave del centrocampo di Julen Lopetegui.

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, sul giocatore avrebbe messo gli occhi l’Inter, in cerca di un rinforzo sulla mediana. La società milanese potrebbe tentare di mettere in piedi uno scambio con un giocatore in uscita, ossia Matias Vecino, accostato anche alla Serie A. L’agente dell’uruguagio Lucci potrebbe favorire l’operazione, poiché in terra andalusa è di casa avendo realizzato con il club spagnolo diversi affari.

Se questa ipotesi non dovesse prendere corpo, i nerazzurri potrebbero comunque decidere di affondare il colpo tramite un pagamento cash. Il serbo classe ’91 ha un valore di mercato che si attesta sui 15 milioni di euro. Si tratta, inoltre, di un calciatore simile a Conte per caratteristiche, ovvero un combattente con sufficiente qualità. È anche versatile: può, all’occorrenza, ricoprire i ruoli di centrale di centrocampo e difensore centrale. Situazione da monitorare.

