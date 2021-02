La Juventus studia un nuovo colpo a sorpresa per il futuro: possibile affare clamoroso con l’Inter, scambio più soldi

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che dopo un inizio difficile di stagione si sta rialzando e ha iniziato nel migliore dei modi questo 2021. I bianconeri infatti hanno conquistato soltanto vittorie nel 2021 eccetto la sconfitta con l’Inter a metà gennaio e non hanno intenzione di fermarsi per risalire nella classifica di Serie A.

Ci sono ancora tre obiettivi da conquistare dopo aver portato a casa la Supercoppa Italiana. I bianconeri infatti sono in corsa per tutto e saranno quattro mesi intensi e ricchi di impegni per provare a scrivere la storia.

Calciomercato Juventus, idea Bastoni dall’Inter per il futuro: possibile scambio per Demiral più soldi

La Juventus intanto continua a lavorare per il futuro e studia anche nuovi colpi da attuare nel mese di gennaio, mentre la squadra è concentrata sul campo. I bianconeri pensa a rinforzare la difesa e potrebbe esserci un obiettivo clamoroso dall’Inter.

Fabio Paratici infatti potrebbe approfittare dei problemi economici dei nerazzurri per provare a strappare Alessandro Bastoni. Il centrale ha un accordo per rinnovare ma la firma tarda ad arrivare, per questo la Juventus potrebbe fare un tentativo. Sul piatto potrebbe esserci Merih Demiral.

Lo scambio però non sarebbe alla pari in quanto il turco vale circa 35-40 milioni di euro mentre Bastoni ha un valore di 55 milioni.