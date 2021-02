La Juventus continua a inseguire il sogno Pogba in sede di calciomercato: obiettivo, però, che pare essere sfumato

La Juventus continua a monitorare grandi nomi in sede di calciomercato. I bianconeri pensano a delle modifiche della rosa in vista della prossima stagione, in particolare per quanto riguarda il centrocampo, reparto forse più debole della ‘Vecchia Signora’. Il sogno è, da tempo, quello di riportare Paul Pogba a Torino, ma il destino del francese pare vedere ancora l’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Pogba si allontana: rinnovo in vista

La Juventus non ha mai smesso di pensare a Pogba. I bianconeri sognano da tempo il ritorno del francese, trasferitosi dalla ‘Vecchia Signora’ al Manchester United nell’estate del 2016 per la cifra record di 105 milioni di euro. L’esperienza nella squadra inglese, però, non è stata esaltante per il centrocampista e, in passato, il giocatore e l’agente Mino Raiola hanno parlato pubblicamente della voglia di iniziare una nuova sfida.

Anche il Real Madrid sarebbe interessato al top player, ma nell’ultimo periodo l’allenatore dei ‘Red Devils’ Solskjaer sta ottenendo il meglio da Pogba. Secondo quanto rivelato dal ‘Sun’, lo United avrebbe anche avuto colloqui positivi con la mezz’ala, che si è mostrata contenta di una sua eventuale permanenza futura all’Old Trafford.

Sulla questione si è espresso anche il tecnico: “Le speculazioni su Paul ci saranno sempre. Abbiamo un buon dialogo aperto e ciò che diciamo rimane tra noi. È concentrato e sta giocando molto bene. Dentro di sé è sereno e questo è importante. Pogba è un giocatore dello United fino in fondo“. Possibile rinnovo in vista, quindi, con il francese in scadenza a giugno 2022. E la Juventus si allontana.

