Il Milan lavora già per il futuro e pensa al nuovo colpo da attuare con l’addio di Dalot: scambio in Serie A

È una stagione straordinaria quella che sta vivendo il Milan, che è partita con l’obiettivo quarto posto per ritornare in Champions League e con il passare dei mesi si è ritrovata nel pieno della lotta per conquistare lo scudetto grazie agli ottimi risultati ottenuti nella prima metà di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, irrompe Guardiola! Cifre e dettagli

A questo punto le ambizioni della squadra sembrerebbero essere cambiati, visto che si può tentare il tutto per tutto negli ultimi quattro mesi per puntare al primo posto in classifica. Inter e Juventus però non mollano e la lotta appare tutt’altro che semplice per Ibrahimovic e compagni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la verità su Allegri | “Poteva arrivare alla Roma!”

Calciomercato Milan, Dalot via a giugno: scambio Castillejo-Karsdorp per sostituirlo

A gennaio è arrivato qualche rinforzo per provare a garantire maggiori alternative al tecnico Stefano Pioli, intanto si preparano già le nuove mosse anche per giugno. Diogo Dalot dovrebbe salutare in quanto finirà il suo prestito e tornerà al Manchester United, per questo si va a caccia del sostituto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tris di acquisti flop | Le cifre

Il nuovo terzino potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, in particolare dalla Roma. I rossoneri infatti potrebbero fare un tentativo per Karsdorp della Roma e sul piatto potrebbe esserci Samu Castillejo. Entrambi i calciatori hanno una valutazione da circa 15-18 milioni di euro.

Per questo dunque si potrebbe tentare uno scambio alla pari che porterebbe anche una plusvalenza a entrambi i club.