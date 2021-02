Il calciomercato del Milan per la prossima stagione potrebbe dipendere molto dal futuro di Ibrahimovic: Pioli ha già la sua priorità

Il Milan continua a vincere e convincere in campionato e contro il Crotone mette a segno un rotondo 4-0. Protagonista come sempre è Zlatan Ibrahimovic che segna una doppietta che lo proietta a 501 gol segnati in carriera in tutte le competizioni. Il futuro del bomber svedese però è ancora tutto da stabilire, con il contratto che scadrà a giugno. Pioli sa già quale deve essere la priorità.

Calciomercato Milan, Pioli vuole il rinnovo di Ibrahimovic: “Deve continuare qui”

Milan che continua a trovare in Zlatan Ibrahimovic gol e prestazioni importanti. Il calciatore svedese infatti anche oggi ha segnato una doppietta, trascinando i suoi alla rotonda vittoria per 4-0 sul Crotone. A fine stagione però il numero 11 dovrà decidere cosa fare nella prossima stagione, visto che il contratto con i rossoneri è nuovamente in scadenza.

Al termine della partita Stefano Pioli, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, parla del futuro del bomber svedese ed afferma: “È giusto che Ibrahimovic continui a giocare e che lo faccia nel Milan. Per quello che fa tutti i giorni e come si allena è difficile stupirsi. Lui è un giocatore con moltissime motivazioni, un professionista con un fisico che hanno in pochi, non l’ho mai visto sgarrare”. Dunque il tecnico del Milan è pronto a puntare su di lui anche il prossimo anno.