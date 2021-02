Tre operazioni ufficiali portate a termine dall’Inter dopo la sessione invernale di calciomercato: ecco le cifre nel dettaglio

L’Inter ha portato a termine tre operazioni che da bilancio sono diventate ufficiali. Cessione a titolo definitivo per Antonio Candreva alla Sampdoria, Matteo Politano al Napoli, mentre in entrata ci sarebbe il riscatto di Matteo Darmian dal Parma. Per quanto riguarda la cessione dell’esterno ai blucerchiati arriveranno nelle casse dei nerazzurri ben 2,5 milioni di euro, mentre per l’affare Politano al club di De Laurentiis 19. Infine, l’ex Manchester United dovrebbe costare 2,5 milioni di euro.



