La Juventus continua a monitorare la situazione Sergio Ramos in sede di calciomercato: PSG e Real Madrid pare abbiano stretto un ‘patto’

La Juventus è in cerca di grandi nomi in vista della prossima stagione in sede di calciomercato. In particolare, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe intervenire in difesa, viste le incerte permanenze di Chiellini e Demiral. I bianconeri continuano a monitorare la situazione legata al futuro di un top player della Liga e ci sarebbe una novità riguardo al futuro di questo calciatore.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, colpo Mbappe a rischio | Avanza il rinnovo: le cifre

Calciomercato Juventus, novità Sergio Ramos: ‘patto’ tra Real e PSG

La Juventus continua a monitorare la situazione legata al futuro di Sergio Ramos. Il contratto dello spagnolo andrà in scadenza il prossimo giugno. Le negoziazioni con la società avanzano, ma l’accordo ancora non si è trovato. Possibile affondo, quindi, in caso di svincolo da parte dei bianconeri, che devono comunque tenere d’occhio la concorrenza.

Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Equipe’, il Real Madrid e il PSG (altra squadra interessata al difensore) avrebbero stretto un patto di non belligeranza, secondo il quale i parigini affonderanno eventualmente il colpo solo dopo aver avuto la certezza del mancato accordo per il prolungamento.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, derby con l’Inter | Caccia al baby bomber

Continua, quindi, anche l’interesse dei parigini per il capitano dei ‘Blancos’, che preferiscono non andare allo scontro con la società guidata da Florentino Perez. E la Juventus dovrà stare attenta se l’ex Siviglia dovesse entrare tra gli svincolati.

E.T.