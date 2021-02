Nikola Maksimovic potrebbe lasciare il Napoli a zero, il serbo, in scadenza il 30 giugno del 2021, è corteggiato da Inter, Milan e West Ham. Il ds Giuntoli nel mirino per la pessima gestione

Il Napoli continua a non dormire sonni tranquilli, soprattutto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, potrebbe infatti lasciare la città partenopea a zero. Per il difensore centrale, che sarà sicuramente oggetto di calciomercato estivo, ci sono Inter, Milan e West Ham.

Calciomercato Napoli, Maksimovic via a zero | Chi c’è per il difensore

Si prospetta un derby infuocato tra Milan e Inter per poter portare il serbo, classe ’91, in scadenza con il Napoli a fine giugno, a Milano. Nel mezzo si inserisce anche il West Ham. Sono tre quindi le probabili squadre che vogliono l’ex Torino.

A finire però sul banco degli imputati è il ds Giuntoli, che in una recente ricostruzione di Repubblica, poi smentita dallo stesso patron azzurro Aurelio De Laurentiis, pareva essere già alla finestra nel Napoli. Il valore del difensore della Nazionale serba si aggira intorno ai 15 milioni di euro, su di lui pesa comunque lo scarso impiego – solo nove gare giocate in Serie A quest’anno – e, appunto, il rinnovo di contratto che non arriva.

M.P.