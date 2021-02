C’è apprensione in casa Juventus in vista della sfida contro l’Inter: due giocatori potrebbero non esserci

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Inter, c’è preoccupazione in casa Juventus. Nelle ultime ore infatti sarebbe cresciuta l’ansia per due calciatori in particolare alle prese con sintomi influenzali. Si tratta di Alvaro Morata e Arthur, che secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano sarebbero a rischio per la gara di domani.

La Juventus attende novità e spera di poter avere a disposizione i due calciatori per la semifinale di ritorno. Per il momento la Juventus non conferma alcun rischio di una loro possibile assenza.