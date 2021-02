Sono stati nominati dall’Aia gli arbitri che dirigeranno le semifinali di Coppa Italia, Juventus-Inter e Atalanta Napoli, in programma a partire da domani. Di seguito tutti i dettagli

Juventus-Inter e Atalanta-Napoli sono ormai alle porte. Le semifinali di ritorno sono in programma in questa settimana e l’Aia ha nominato le squadre arbitrali in vista dei match che decideranno l’accesso alla finale. Mariani per il derby d’Italia, La Penna per il match tra partenopei e bergamaschi. Di seguito tutte le nomine.

Juventus – Inter martedì ore 20.45

Mariani

Bindoni – Paganessi

Iv: Chiffi

Var: Valeri

Avar: Giallatini

Atalanta – Napoli mercoledì ore 20.45

La Penna

Longo – Baccini

Iv: Pasqua

Var: Irrati

Avar: Cecconi