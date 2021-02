Sky e DAZN si contendono lo scettro dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio: ecco l’offerta dei due colossi

Non è arrivata oggi la decisione sui diritti tv della Serie A. La Lega ha deciso di aggiornare l’Assemblea a giovedì. Ancora da stabilire quindi le sorti dei diritti tv in Italia: Sky si è già assicurata quella delle tre coppe europee, ovvero Champions, Europa League e Conference. Tagliando fuori DAZN, che però vorrebbe rifarsi sulla Serie A. Infatti, la piattaforma streaming sembra in vantaggio secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, avendo offerto 840 milioni di euro per 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione. Sky, invece, ne ha offerti 750 per tutte le gare. Da valutare che lo stop del Consiglio di Stato imporrebbe alla Lega di trasmettere alcune gare sul proprio canale.

Tuttavia, sembra ci siano delle perplessità che di alcuni club di affidare il pacchetto della Serie A a un canale streaming, visibile soltanto in rete. Inoltre, Sky ha creato anche una sorta di ‘rapporto’ con il pubblico e i club dal 2003, anno in cui trasmette le gare.