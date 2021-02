L’Arsenal guarda in casa Juventus e soprattutto alla situazione di Demiral. I londinesi mettono Xhaka sul piatto

Altra esclusione sabato per Merih Demiral nel match vinto per 2-0 della Juventus contro la Roma. Il difensore turco è entrato solo nel finale di partita sostituendo Alex Sandro, restando poi insieme a de Ligt sul prato verde dell’Allianz Stadium per una breve seduta atletica. L’ex Sassuolo, complici anche diversi infortuni, ha avuto poco spazio nello scacchiere di Pirlo e con il rientro di Chiellini potrebbe ridursi ulteriormente per lui il minutaggio.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, affare tra Lazio e Real Madrid | Doppia beffa per Paratici

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, ritorno a sorpresa | Occasione dalla Premier League

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sorpresa per l’attacco | Talento a zero

Juventus, Demiral ha poco spazio: l’Arsenal ci prova con Xhaka

Demiral potrebbe scendere in campo da titolare nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter in programma martedì sera, con il classe ’98 protagonista all’andata di una prova positiva in coppia con de Ligt. Saranno comunque mesi importanti per il nazionale turco, che potrebbe chiedere anche la cessione se continuerà ad avere poca continuità di impiego nell’undici titolare di Andrea Pirlo. Non mancano certamente le corteggiatrici per Demiral, soprattutto in Premier League, tra le quali figura anche l’Arsenal.

I ‘Gunners’ potrebbero farsi avanti la prossima estate, proponendo un giocatore come Xhaka alla Juventus per abbassare la valutazione cash del giovane centrale. Il centrocampista svizzero è un titolare di Arteta a Londra, ma non ha lo status di incedibile nelle logiche di mercato della dirigenza londinese come confermano le voci delle scorse settimane su un possibile scambio con l’Inter per Eriksen.

Xhaka è valutato intorno ai 25 milioni di euro, ma il suo profilo non stuzzicherebbe però più di tanto la fantasia della dirigenza della Continassa in quel ruolo. Il CFO Paratici, in caso di cessione di Demiral (al momento comunque da escludere), preferirebbe infatti incassare per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro come base di partenza.

G.M.