L’Inter lavora in ottica giugno e Marotta, secondo le indiscrezioni dalla Germania. avrebbe messo nel mirino un giovane talento del Lipsia

Il mercato invernale dell’Inter non ha portato a nessuna operazione, né in entrata, né in uscita. La complicata situazione economica e societaria del club non ha permesso di intervenire sul mercato e molti dubbi e incertezze avvolgono il futuro nerazzurro. La squadra di Antonio Conte è comunque competitiva ancora su due fronti: questa sera si giocherà il passaggio in finale di Coppa Italia contro la Juventus, in campionato, invece, è seconda in classifica a due lunghezze dai cugini rossoneri del Milan.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Pirlo via senza un altro trofeo | Le indiscrezioni

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Sensi definitivamente fuori dai piani di Conte | Tre possibili scambi!

L’a.d nerazzurro Beppe Marotta sta già lavorando in ottica futura, in vista del prossimo mercato estivo, dove l’Inter, risolvendo le questioni societarie, potrebbe recitare un ruolo da protagonista. Bisognerà ridefinire il futuro di diversi calciatori come quello di Christian Eriksen e di Ivan Perisic. Alcuni pilastri del club, come Bastoni e Lautaro Martinez sono vicini al rinnovo, ma la società vuole anche rinforzarsi con innesti di qualità. Sono tanti gli obiettivi in casa Inter e nelle ultime ore circola un nuovo profilo che il club avrebbe messo in lista.

Calciomercato Inter, Marotta segue un giovane talento del Lipsia

L’Inter sta seguendo un giovane talento tedesco, di origine serba, del Lipsia. Si tratta di Lazar Samardzic, trequartista classe 2002 di grandi prospettive. Cresciuto nelle giovanili dell’Hertha Berlino fino all’approdo in prima squadra, si è trasferito al Lipsia nel 2020 arrivando a vestire anche la maglia della nazionale Under-20. Il suo talento non sta passando inosservato, alla luce delle sue ottime prestazioni in Bundesliga. La notizia arriva proprio dalla Germania dove lo considerano già un predestinato a tal punto che già diversi top club europei come Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid lo hanno notato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Napoli, un giocatore via a zero | Giuntoli nel mirino

L’Inter lo sta monitorando da vicino con i suoi scout e potrebbe decidere di puntare su di lui in ottica futura. Precedentemente il giovane Samardzic era stato vicino al Milan. Paolo Maldini aveva provato ad acquistarlo dopo un incontro con l’entourage del giocatore ma poi la fumata bianca non arrivò. Adesso l’astro nascente del calcio tedesco è finito sul taccuino di Marotta che continuerà ad osservarlo per valutare se affondare il colpo.