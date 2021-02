Sirene di mercato per l’Inter dalla Premier League: il Manchester City pronto al doppio sacrificio per arrivare ad un big nerazzurro

Il Manchester City a fine stagione saluterà Sergio Aguero. Dopo 10 stagioni con la maglia dei citizens l’attaccante argentino, con tutta probabilità, lascerà la Premier League e diversi club vorranno provare ad accaparrarselo visto che andrà via a costo zero, essendo in scadenza. El Kun, però, non sarà l’unico calciatore a lasciare il club di Guardiola. La società non è soddisfatta delle prestazioni di Gabriel Jesus che ha siglato solamente 4 gol in 14 partite in questa prima parte di campionato. Anche lui a fine stagione potrebbe lasciare la sponda azzurra di Manchester.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Sensi definitivamente fuori dai piani di Conte | Tre possibili scambi!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, occasione dal Borussia Dortmund | Cessione del big

Pep Guardiola vuole un altro tipo di attaccante e secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’ avrebbe individuato il centravanti ideale per sorreggere il reparto offensivo. Si tratta di Romelu Lukaku che in Premier League ha vestito le maglie di Chelsea, West Bromwich, Everton e Manchester United. Il tecnico ex Barcellona da diverso tempo ha in testa l’attaccante belga e la società questa volta vorrebbe accontentarlo.

Calciomercato Inter, sirene dalla Premier | Guardiola vuole Lukaku

Il Manchester City starebbe preparando un’offerta da presentare all’Inter per riuscire ad acquistare Lukaku a giugno. Il club nerazzurro considera ‘Big Rom’ imprescindibile per il progetto e non è disposto a cederlo a meno di offerte clamorose. L’Inter valuta Lukaku tra i 90 e i 100 milioni di euro, una cifra piuttosto alta, soprattutto in un periodo così difficile per il calcio. Il Manchester City, però, risparmiando sull’ingaggio di Aguero e con la partenza anche di Gabriel Jesus potrebbe trovare le risorse economiche per portare a termine il colpo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Dybala! Cifre e dettagli

Lukaku da quando è arrivato in Italia si è subito imposto come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Il suo legame con la maglia nerazzurra è molto intenso e il giocatore stesso ha sempre dichiarato di trovarsi più che bene. Da ex United un approdo al City potrebbe anche rappresentare uno stimolo, così come essere allenato da Guardiola, ma il belga non ha mai espresso la volontà di lasciare l’Inter. Le difficoltà economiche e societarie del club nerazzurro, però, potrebbero portare la trattativa dalla parte degli inglesi. Nessuna trattativa è ancora in piedi ma presto potrebbe arrivare l’offerta dei citizens e il club meneghino dovrà fare le sue valutazioni in base alla situazione societaria che potrebbe giocare un ruolo decisivo da qui in avanti.