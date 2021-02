La Juventus mette tra le priorità il riscatto di Alvaro Morata: la società bianconera potrebbe sacrificare un big per accontentare le richieste dell’Atletico Madrid

La Juventus pianifica le mosse per il mercato estivo. La società bianconera ha messo tra le priorità la situazione degli attaccanti, con il reparto offensivo che dovrà essere rinfoltito. Il primo passo, però, è la conferma dei giocatori attualmente in rosa, compreso Alvaro Morata. Il club dovrà riscattare il cartellino dello spagnolo dall’Atletico Madrid e valuta possibili manovre che potrebbero coinvolgere altri elementi della rosa.

Calciomercato Juventus, si punta al riscatto di Morata

Alvaro Morata è un punto fermo della rosa di Andrea Pirlo. Protagonista sin qui di quattro gol e otto assist in Serie A, lo spagnolo è stato fondamentale anche in Champions League, dove ha realizzato sei reti nella sola fase a gironi. La Juventus vuole confermarlo in rosa, ma per farlo deve riscattarlo dall’Atletico Madrid. Gli accordi con il club includevano un prestito a 10 milioni di euro con riscatto poi fissato a 45 milioni di euro per un affare complessivo da 55 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Richiesta shock di Ancelotti

Una cifra elevata, che la Juventus potrebbe abbassare nella parte cash inserendo una contropartita tecnica. L’idea viene da Merih Demiral: il difensore turco è scontento per il poco minutaggio concessogli da Andrea Pirlo e potrebbe aprire alla cessione. L’Atletico Madrid è interessato al giocatore e potrebbe metterlo sul piatto per trattare il cartellino di Morata, che i Colchoneros non vogliono rientri avendo puntando in attacco su Luis Suarez.

Calciomercato Juventus, Demiral sacrificato

Lo scenario – attualmente ipotetico – potrebbe tramutarsi in realtà qualora non dovesse aumentare l’impiego di Demiral da parte di Pirlo. Il calciatore si giocava tutto – o quasi – nei novanta minuti con l’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Dybala | Cifre e dettagli

Demiral è stato schierato in appena dieci occasioni, nonostante Chiellini sia rimasto indisponibile per diverse partite. Il giocatore vuole affermarsi alla Juventus, ma accetterebbe di buon grado il trasferimento all’Atletico Madrid. Simeone resta alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi.