Juventus, flop Bernardeschi | Ecco quant’è costato ogni suo gol o assist

Da grande investimento per il presente e futuro a flop ed esubero: la parabola di Federico Bernardeschi in casa Juventus. Ecco quanto è costato alla società bianconera ogni suo gol o assist: cifre impietose

A tre giorni dall’importante successo in campionato contro la Roma di Fonseca, che ha riportato i bianconeri al terzo posto in classifica, la Juve di Pirlo torna subito in campo per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter del grande ex Antonio Conte. Si riparte dal 2-1 di San Siro, con i campioni d’Italia in carica che saranno chiamati a difendere il vantaggio dell’andata per staccare il pass per la finale. Un derby d’Italia come al solito sentito e stasera anche decisivo, che ancora una volta potrebbe non avere tra i propri protagonisti Federico Bernardeschi. L’esterno bianconero è ormai a tutti gli effetti una riserva nelle gerarchie di Pirlo, e sta vivendo il peggior momento da quando è arrivato a Torino. Il 26enne, di fatto, è un esubero e messo sempre in discussione dai tifosi. Ecco tutti i numeri e le cifre (impietose) dell’operazione Bernardeschi in casa Juventus: l’analisi.

Calciomercato Juventus, tutti i numeri e le cifre del flop Bernardeschi!

Acquistato per ben 40 milioni di euro più bonus dalla Fiorentina, Bernardeschi ha firmato nell'estate del 2017 un contratto quinquennale da circa 4 milioni netti a stagione fino al 2022. Cifre importantissime anche all'epoca, per un colpo che nei piani della Juve avrebbe dovuto fare del classe 1994 una delle colonne del presente e futuro della società. Nei fatti, però, e quindi sul campo, l'ex viola ha dimostrato difficoltà sempre crescenti nell'imporsi in bianconero, e dopo un buon impatto con Allegri in panchina il suo rendimento è andato via via calando. E i numeri e le cifre sono di fatto impietose.

In tre stagioni e mezzo, Bernardeschi ha collezionato solo 10 gol e 16 assist con la maglia della Juve, addirittura una sola assistenza nella stagione in corso. Davvero poco per un giocatore pagato, tra cartellino e ingaggio, circa 60 milioni di euro. Ogni suo gol o assist è costato, numeri alla mano, oltre 2 milioni di euro alla società. Numeri e cifre impietose, senza dimenticare la svalutazione del suo cartellino attuale e che l’esterno è, ad oggi, un giocatore destinato a finire sul mercato nella prossima sessione estiva.