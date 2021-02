Calciomercato Juventus, Paratici su Kean | Ancelotti punta lo scambio

La Juventus punta un attaccante sul calciomercato e il nome che potrebbe decollare è una vecchia conoscenza dei bianconeri. Attenzione alle diverse ipotesi di scambio, con Carlo Ancelotti in primo piano

La Juventus ha tutta l’intenzione di rinforzare l’attacco di Andrea Pirlo in estate con un calciatore che possa completare il reparto offensivo bianconero con fisicità e gol. Un ottimo profilo risponde al nome di Moise Kean. Il giovane attaccante ha già fatto bene in Italia e in bianconero: attualmente milita nel PSG. Il classe 2000, però, è di proprietà dell’Everton e probabilmente non verrà riscattato: ciò apre nuove prospettive in ottica mercato.

Calciomercato Juventus, Paratici punta Kean: Ancelotti chiede McKennie

La valutazione di Kean resta piuttosto alta da parte del club inglese: si parla di 35 milioni di euro. Per questo la Juventus potrebbe inserire delle contropartite per cercare di abbassare la parte cash. Si parla, in particolare, di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey: il francese è valutato 20 milioni di euro, stessa cifra del gallese. Carlo Ancelotti, però, non ci sta e punta un nome che sta facendo molto bene con i bianconeri. Stiamo parlando di Weston McKennie che pare piacere molto al tecnico italiano. Per lui si potrebbe impostare uno scambio alla pari con il mediano ex Schalke 04, valutando entrambi 35 milioni di euro.