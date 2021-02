Calciomercato Milan, sostituto Bennacer | Occasione in Germania

Il Milan potrebbe sostituire Ismael Bennacer, che ha una clausola, con un centrocampista del Borussia Dortmund

Il Milan sta vivendo una stagione molto entusiasmante, in campionato e in Europa League. La squadra di Pioli è in corsa per conquistare lo scudetto ed è ai sedicesimi di finale della seconda competizione europea. Il prossimo anno probabilmente disputerà la Champions e i piani di Maldini sono molto meticolosi per il futuro sportivo del club. Uno dei calciatori da monitorare è Mahmoud Dahoud.

Milan, occasione Dahoud dal Borussia Dortmund

Secondo quanto riferito dal giornale ‘WAZ‘, il Borussia Dortmund è alle prese -come tutti i club in tempi di Covid- con alcuni problemi finanziari. Al momento, le perdite si assestano sui 26 milioni di euro, dovuti alla mancanza di tifosi negli stadi. Tuttavia, il sesto posto dei gialloneri induce a riflettere sul futuro. In caso di mancata qualificazione alla Champions League, le perdite salirebbero ad almeno 75 milioni.

Alcuni calciatori potrebbero andar via per dare respiro alle casse del club, come per esempio Dahoud. Il Milan potrebbe puntare sull’ex ‘Gladbach per sostituire l’eventuale partenza di Ismael Bennacer, se qualcuno dovesse pagare la clausola da 50 milioni di euro. Il centrocampista del BVB costerebbe sui 10-12 milioni.