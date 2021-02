Il Milan ha individuato il vice Donnarumma per giugno: possibile colpo dalla Serie A a parametro zero

Il Milan lavora in vista della prossima stagione, in particolare sui rinnovi ma non solo. Il club rossonero, che ha già messo a segno tre colpi di assoluto valore nel mercato di gennaio, ha già individuato degli obiettivi per giugno tra cui Florian Thavin dell’Olympique Marsiglia e Otavio del Porto. Nelle ultime ore è anche circolata una pazza idea dal Barcellona che riguarda Philippe Coutinho, anche se i costi dell’operazione rendono l’idea poco perseguibile.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Marotta pesca un giovane in Germania | I dettagli

Il Milan guarda anche in porta e cerca un vice Donnarumma, nonostante ci sia già Ciprian Tatarusanu, scelto dal club proprio per la sua esperienza. L’estremo difensore rumeno, però, fresco di 36esimo compleanno, non rappresenta una garanzia a lungo termine e il Milan cerca un portiere più giovane e fresco. Maldini e Massara ci stanno lavorando e secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbero individuato il profilo ideale in Serie A.

Calciomercato Milan, Mirante a giugno | Colpo a parametro zero

Si tratta di Antonio Mirante, attuale portiere della Roma, in scadenza di contratto con i giallorossi. l’ex Bologna e Parma potrebbe non rinnovare il suo contratto e quindi può lasciare la Capitale in estate e il Milan sembra essere la squadra più interessata a lui. Alla Roma ha giocato a fasi alterne e al Milan potrebbe trovare più spazio anche se davanti avrà un gigante come Donnarumma, ma per un club che punta a disputare la Champions League è necessario avere alternative di livello.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, occasione dal Borussia Dortmund | Cessione del big

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Dybala! Cifre e dettagli

Per il Milan si tratterebbe di un colpo a parametro zero che renderebbe ancora più completa la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La società potrebbe intensificare i contatti con la Roma nelle prossime settimane per portare a termine l’operazione. La Roma dovrebbe mettersi a caccia di un altro portiere come vice Pau Lopez, a meno che non riesca ad arrivare ad un accordo con Mirante prima della scadenza del suo contratto.