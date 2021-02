L’Inter dovrà sistemare i vari problemi a livello societario: spunta una nuova strategia prendendo spunto dal Milan, l’ipotesi finanziamento

Dalla possibile cessione della maggioranza ad una nuova idea suggestiva per salvare l’Inter. Così Suning potrebbe prendere spunto dall’ipotesi finanziamento del Milan per salvare così il club nerazzurro. “Il Sole 24 Ore” ha lanciato così l’idea per risolvere velocemente i problemi a livello societario.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Raiola ci prova | Scambio più cash in Germania

Inter, la nuova strategia di Suning

Già da diverse settimane il gruppo Suning starebbe pensando a cedere le quote di maggioranza del club milanese, ma ci sarebbe così il piano B per la famiglia Zhang. Sul modello Elliott-Milan l’Inter potrebbe pensare ad un finanziamento di grandi gruppi finanziari o fondi d’investimento arrivando a 150-200 milioni di euro come se fosse una sorta di prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALI operazioni | Le cifre nel dettaglio

Con questa strategia la famiglia Zhang potrebbe così salvare l’Inter dalla cessione ad un nuovo gruppo restando in sella per i prossimi anni. I problemi societari, al momento, non hanno messo in crisi sostanzialmente i risultati sportivi con la squadra allenata da Antonio Conte che ha la possibilità di centrare la finale di Coppa Italia. In Serie A, infine, i nerazzurri continuano a collezionare punti decisivi per cercare di arrivare primi al termine della stagione per tornare a trionfare in campionato.

Al momento non ci sarebbero conferme ufficiale, ma si tratterebbe soltanto di un’ipotesi volta a risolvere in fretta e furia i problemi.