La Juventus, con il rientro a pieno regime di Giorgio Chiellini e le garanzie offerte dai giovani Merih Demiral e Matthijs de Ligt, potrebbe rinunciare ad un big nella prossima estate di calciomercato. Stiamo parlando del profilo di Leonardo Bonucci, decisivo la scorsa stagione, meno positivo finora in quest’annata sotto la guida di Andrea Pirlo



Il pari interno nella semifinale di Coppa Italia di ritorno contro l’Inter di Antonio Conte ha messo alla luce, per la seconda volta consecutiva, la solidità difensiva della Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero, all’esordio su una panchina, ha trovato di nuovo garanzie dalla difesa e, in particolare nel match di ieri sera, da Matthijs de Ligt e Merih Demiral. I due centrali della Vecchia Signora, entrambi molto giovani, sono un patrimonio inestimabile per la Juventus così come lo è Giorgio Chiellini, leader nello spogliatoio e, da qualche settimana, anche in campo con prestazioni da urlo.

I dubbi invece, soprattutto negli ultimi tempi, sono legati al rendimento di Leonardo Bonucci, ex Milan e Bari. Il centrale della Juventus, dopo una super stagione con Sarri, non sta confermando i livelli dell’anno precedente e, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe lasciare la Continassa.

Calciomercato Juventus, Bonucci ‘sacrificabile’: cifre e dettagli

Leonardo Bonucci quindi, vista l’importanza dei giovani Demiral e de Ligt e la situazione di Giorgio Chiellini, resta l’unico nome sacrificabile nella batteria di centrali della Juventus di Fabio Paratici. Il giocatore, seguito nelle ultime sessioni di calciomercato da club come Manchester City e Real Madrid, ha già lasciato i bianconeri una volta nell’estate del 2017 per approdare al Milan allora di Vincenzo Montella.

Classe 1987, l’originario di Viterbo in questa stagione con la maglia della Juventus ha totalizzato finora 18 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno 2 gol. Il suo valore di mercato si aggira sui 10/15 milioni di euro, considerando soprattutto la carta d’identità dell’ex Bari, ed ha un contratto con la Juventus fino al 2024.